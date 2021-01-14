港公司開拓水上飛機業務　票價250元起冀年底前申牌照

航空業過去一年受到重創，本港有公司「疫流而上」，開拓水上飛機服務，即可以利用水面起飛及降落的飛機，並主打航空觀光服務。水上飛機(香港)航空今(14日)召開記者會介紹，稱公司由多名機師投資及融資逾億港元，機票將由250港元起，並預料會開展「空中的士」服務。該公司稱水上飛機可按現時直升機做法，不擔心政府審視需時，期望最快今年底前取得牌照。

該公司指出，使用的水上飛機可載19名乘客及2名機組人員，最高巡航時速達296公里，最大服務範圍為1435公里。該公司負責人張敬龍表示，水上飛機與噴射機有所不同，故業務以接載旅客來往景點及酒店為主，不存在與其他航空公司競爭。他稱外國有高級酒店有提供直升機服務，但隨時索價過千港元，而該公司欲打造親民形象，把飛機平民化，故定價較「貼地」。

他續稱，現時團隊有約30人，當中兩成為持牌機師，他預計今年內會在港增聘20名機師，10名機組人員，連同其他職位會聘請約200人，未來業務會拓展至大灣區，甚至如越南、菲律賓及印尼等，亦會在各地區申請牌照。他稱香港普遍機師為外地人，希望借機鼓勵年輕人加入航空業界。

對於牌照問題，他認為水上飛機可按照現時的直升機做法處理，不擔心政府需要更長時間審視，期望最快在今年6月民航處可審視首架飛機，在年底前拿到牌照，盡快投入服務。