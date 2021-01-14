誘投資外國度假區呃2400萬　10男女涉串謀詐騙及洗黑錢被捕

警方早前接獲多名市民報案，指於2017年1月至2019年5月期間，參加2間本地公司在尖沙咀一商業大廈舉辦的投資講座，被游說投資一個位於馬來西亞的度假區發展項目，對方聲稱低風險及保證獲利，可在1至2年後獲數倍回報，其後有關公司結業。

商業罪案調查科署理警司李慕賢表示，受害人以現金及銀行轉帳方式繳款，但並無簽署任何協議文件，2間涉案公司亦在2019年5月突然人去樓空，受害人沒有取得承諾的回報和收回投資本金。警方至今已為15男65女共80名(33至84歲)受害人落口供，他們報稱售貨員、保安員、家庭主婦及退休人士等，涉款2,400萬港元，每人損失由數千至200萬港元不等。

警方經深入調查後，鎖定犯罪集團的骨幹成員，昨日(13日)以涉嫌「串謀詐騙」及「洗黑錢」拘捕1男9女(27至64歲)，檢獲大量文件及手提電話，部分被捕人利用個人銀行戶口收取受害人的投資款項，有銀行紀錄顯示並非用作投資發展項目，警方同時搜查多個處所，檢取相關文件及電話。所有被捕男女已獲准保釋候查，須於3月中旬向警方報到。由於行動仍然繼續，不排除有更多人被捕。

警方呼籲市民在購買任何投資產品前，應清楚了解所投資產品的性質及風險。市民投資前如有不清楚的地方，應諮詢獨立專業人士，以選擇適合自己的投資產品；如準備簽署任何開戶協議、授權書或相關合約，應先了解清楚所有條款及細節，三思而後行。如有任何懷疑，可致電警方「防騙易」24小時熱線18222。