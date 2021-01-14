防疫5大漏洞　清零噩夢

港府防疫無能，無視5大清零盲點。新冠肺炎疫情嚴峻，惟每逢假日外傭大開無罩聚會，外傭宿舍乏監管屢爆疫，申訴專員宣布將審視研究；多區搗破非法賭檔，無論室內「私竇」，室外公園，賭客頻「犯聚」播疫；加上南亞小販叫賣播毒，部分涉及「假難民」危及社區；還有「冚之不盡」的無牌樓上吧違規經營；以及垃圾處處、衞生堪憂的污糟後巷。有醫生指人群聚集存在傳播病毒風險，估計確診數字短時間內勢難清零。

外傭宿舍屢現新冠肺炎外傭群組，不少外傭抵港隔離期間將病毒傳染給同鄉或僱主，或在假日外出時肆意開「無罩大會」，導致不少僱主壓力大增。申訴專員公署宣布展開主動調查，指外傭宿舍被揭露多項問題，將調查政府對外傭宿舍的規管，涉及部門包括勞工處、民政事務總署和入境事務處。

其次，每逢假日不少南亞人化身無牌小販，在中區或深水埗一帶擺賣冒牌衣飾，如同「南亞市集」。他們經常拉低口罩，大聲叫賣，口沫橫飛，又吸引大批人群聚集。部分小販為了逃避執法人員，於區內不斷游走兜售，隨時造成隱形傳播鏈，成為抗疫一大漏洞。不少南亞小販更是假難民，淪為本港的治安和衞生「毒瘤」。

藏污納垢的無牌樓上吧，疫情爆發後成為防疫一大缺口，但政府卻一直「放軟手腳」。大部分樓上吧藏身工廈和唐樓，由於地點隱秘，酒客如入無人之境，肆意違反「禁聚令」和「口罩令」，部分酒吧更提供水煙和毒品，增加播毒危機。

非法賭檔遍地開花，警方近期破獲多檔甚具規模的地下賭場，東網早前亦直擊多個棲身公園及休憩處的南亞賭檔，賭客大多無視「禁聚令」及「口罩令」。此外，另一漏洞是垃圾堆積的污糟後巷，衞生惡劣，鼠患嚴重。而早前檢疫中心被揭廢物亂棄，強檢公屋公用垃圾桶溢滿口罩、保護衣，隨時檢疫不成反播疫。有地區人士直言，改善環境衞生及提升檢測中心設施等工作刻不容緩。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指人群聚集有傳播病毒風險，他批評政府處理疫情，錯過很多時機，社區恐已潛伏不少隱形患者，擔心農曆新年會是另一高峰。議員葛珮帆亦指疫情已近一年，她斥政府不夠果斷，反指內地處理疫情方法值得借鏡。她認為要進行全民檢測，香港才可盡早達致清零。