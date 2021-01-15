佐敦新填地街唐樓再爆疫　油尖旺區新增6幢疫廈

本港昨日(14日)新增29宗確診個案，油尖旺區成「重災區」，疫情亦有擴大情況，再有多棟唐樓爆疫，其中在一唐樓有患者年僅2個月大男嬰，感染源頭不明。另外，位於元朗的朗屏8號第一座新增1人染疫，需列入強制檢測公告範圍。

衞生防護中心更新確診者資料，昨日的確診者大多居於九龍，油尖旺區多9人染疫、新增6幢疫廈，除早前已有確診個案的新填地街26號唐樓再多1人染疫，鄰近的新填地街30號唐樓有1人染疫，該名患者屬感染源頭不明個案。另有2人居於剛被列入強制檢測大廈的上海街163至165號。而昨日確診者中有年僅2個月大男嬰，則居於彌敦道462號。其他患者則居於油麻地瑜德大廈、廟街210號及金勳大廈。

至於新界方面，位於元朗的新元朗中心3座再多1人染疫，患者為6歲女童，近2周累計共12人染疫。而剛被要求強制檢測的元朗朗屏8號1座，以及葵涌石蔭邨仁石樓，則分別各增1人染疫。

另外，確診者曾到訪的食肆亦新增4間。其中一名居於石蔭邨仁石樓的患者，曾到訪葵涌福蔭大廈海寶漁港，並去過荃灣楊屋道街市。而另一名青衣救護站的確診救護員，則曾到過荃灣千色匯I，並到訪位於荃灣中染大廈的龍門一番上海．紫砂燉湯，以及位於青衣涌美老屋村92號的六記。最後一間新增食肆則是位於灣仔建康大廈的「大快活」。

新增確診者住址：

九龍

佐敦 新填地街26號

佐敦 新填地街30號

油麻地 瑜德大廈

油麻地 廟街210號

油麻地 彌敦道462號

油麻地 金勳大廈

油麻地 上海街163-165號

深水埗 長沙灣邨長欣樓

深水埗 美孚新邨4期百老匯街91號

深水埗 麗翠苑麗森閣

深水埗 南方樓

黃大仙 慈正邨正暉樓

九龍城 啟晴邨欣晴樓

九龍城 興仁街10號

觀塘 天香花園大廈

觀塘 安達邨智達樓

新界

元朗 朗屏8號1座

元朗 新元朗中心3座

北區 威尼斯花園1座

西貢 景林邨景桃樓

葵青 石蔭邨仁石樓

港島

灣仔 春園街18號

新增確診者曾到訪食肆：

葵青 涌美老屋村92號 六記

葵青 福蔭大廈 海寶漁港

荃灣 中染大廈 龍門一番 上海．紫砂燉湯

灣仔 建康大廈 大快活