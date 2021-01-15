疫情重挫健身業　Pure Fitness裁減至少30人

新冠肺炎疫情重挫百業，多次被勒令停業的健身業更首當其衝。有工會透露，連鎖健身中心Pure Fitness近日亦難抵疫情打擊，裁員至少30人。工會擔心經濟不景，會再出現裁員潮，促當局盡快推出短期失業援助金，或提供政府擔保的低息貸款，助工友渡過眼前難關。Pure Fitness表示，因應疫情調整公司架構，當中影響小部分香港員工。

香港康樂體育專業人員總會會長李粵閩指出，Pure Fitness近日經營困難，部分生意額較低的分店或結業，其餘店舖亦要「交人頭」，估計合共裁減至少30人，年資介乎2至5年。因停業多時，不少員工早有心理準備，對此不驚訝。

他認為，疫情下港府多次勒令業界停業，卻未提供足夠支援，不少教練經濟壓力大增，須靠積蓄維生。早前有教練更因「碌爆卡」無力還款，一時想不開企圖輕生，他擔心未來會出現更多慘劇，促當局加強支援，並盡快容許業界在安全情況下復工。

Pure Fitness表示，面對疫情的持續衝擊，健身及瑜伽中心強制關閉多月，政府資助不足，以及業主未有相應幅度減租等挑戰下，全面檢視公司業務及長遠發展，決定調整架構，當中影響香港的前線及後勤員工，而所有受影響的員工將根據勞工法例獲得相應賠償。