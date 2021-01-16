研究揭逾6成慢性病患腸道失衡　倡補充益生菌菌種

港人工作忙碌，嗜食速食，易忽視腸道健康。香港腸道微生物組學會研究發現，超過6成慢性病患者有腸道失衡情況，即使健康人群亦有超過3成出現輕度同類情況。當中，患有濕疹、便秘及肥胖人士腸道中的「壞菌」，包括念珠菌及金黃葡萄球菌的比例，比健康人群高出達2倍。專家倡補充個人缺乏的益生菌菌種，可改善不同健康問題。

學會隨機抽樣分析265位香港市民的糞便樣本數據，當中超過一半參加者患有兩個或以上健康問題，其中有123位參加者有濕疹及皮膚過敏，140位有慢性便秘，以及142位有超重及肥胖問題。至於在腸道菌群核酸檢中，發現有62%的慢性病患者出現腸道失衡情況，當中34%更達中等至嚴重水平。

香港腸道微生物組學會榮譽會長、皮膚科專科醫生盧景勳指，不同健康問題群組所缺乏的益生菌也有所不同，例如濕疹患者大多缺乏嗜酸乳桿菌，便秘患者及肥胖患者大多缺乏植物乳桿菌，顯示補充不同的益生菌，可改善不同健康問題，建議有不同健康問題的人士可根據個人需要，補充不同的益生菌菌種，以改善情況。