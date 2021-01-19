沙田法院大樓早前現反修例標語　司法機構：展示物品應符合法例

沙田法院的「當值律師服務」辦公室，早前有職員在告示版張貼反修例示威的口號，令人質疑司法機構的公正性。司法機構今（19日）回覆議員查詢時表示，一般而言，於司法機構直接管理的公眾地方展示物品，須事先徵得司法機構的同意，即使「當值律師服務」一直於各法院大樓運作，有關服務並非由司法機構營運，而司法機構在得悉「當值律師服務」後已迅速地就事件採取行動。

司法機構回覆議員葛珮帆的信件指出，鑑於今次事件，已藉此提醒於法院大樓運作的機構使用者管理上的責任，所展示的任何物品應符合法例，且不應使公眾對其所提供服務的政治取向產生不必要的疑慮，以及不應有損司法機構莊嚴和獨立的形象。

上月初在社交網站上流傳兩張相片，指沙田法院的當值律師計劃辦事處內，告示板張貼了寫有「香港人加油」的標語，其後標語除下，該辦事處亦已嚴厲譴責涉事職員。議員葛珮帆認為事件損害司法機構的聲譽，要求司法機構跟進。葛珮帆在收到司法機構回覆後，認為司法機構日後應嚴謹監管，不應讓任何人士在法院內擺放此類物品。

她又認為司法機構的回應含糊，希望可清晰明確告知市民司法機構如何提醒各個於法院大樓運作的機構使用者注意事項及理由，例如在大樓內張貼政治標語予外界感覺將個人政治立場帶入法院，而違反有關原則又會否有懲罰及警告等。