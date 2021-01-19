方仲賢擬否認意圖妨礙司法等罪　區院12月6日開審

浸會大學學生會署理會長方仲賢被指於2019年8月在深水埗購買10支雷射筆，又涉在遇查時逃跑，及涉在警員檢取手機作證物前重新設定手機，被控在公眾地方管有攻擊性武器、抗拒警務人員及意圖妨礙司法公正共3罪，案件今日(19日)在區域法院首度提訊。方透過大狀表示擬否認所有控罪，法庭將案件排期至今年12月6日開審，預料審訊需時10天，方繼續保釋候審並獲准縮短宵禁時間。

控罪指，22歲被告方仲賢於2019年8月6日在深水埗鴨寮街一帶，無合法辯解而攜有10個能發出雷射光束的裝置；同日在桂林街135號地下外，抗拒警署警長52338；以及同日在偵緝警員8702檢取其手提電話為證物作調查案件之前，把該手提電話重新設置。

控方表示被告沒有警誡供詞可呈堂，控方打算傳召2名市民、5名警員、7名醫務人員及5名專家作供，另有各5段閉路電視錄影及公開平台片段呈堂。

辯方則申請修改保釋條件，縮短被告的宵禁時間，由現時晚上9時至早上7時，改為晚上11時至早上7時，透露被告現為大學二年級生，早上要上學，晚上則在一間娛樂製片公司任兼職演員，另負責綵排、場務及資料搜集等工作，法官高勁修最終批准辯方的申請。

方仲賢在庭外表示，每次由法庭走出來，都不知是否最後一次見市民及傳媒，雖然香港「依家好似好無希望」，但這一刻他仍心懷希望，又指有追求民主自由的香港人，香港才是真正的香港，才可以屹立世界成為國際金融中心，他懇求港人：「就算風急雨大，都要支持信念，唔好放棄，堅持到底」。