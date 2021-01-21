何君堯斥官員做事卸責　歷屆特首均不得民心　促改變司法缺陷

立法會今早（21日）續辯論《施政報告》致謝動議，議員何君堯發言時再次批評本港司法制度問題，形容要改變司法文化，舉例指終審法院長期只有4名常任法官，變相要委任海外法官為非常任法官，強調《基本法》並無列明有關安排，更質疑《香港終審法院條例》違憲，形容其缺陷影響國家安全。他又批評，港府委任的非常任法官一般來自英、澳等「五眼聯盟」國家，質疑當局為何不多委任新加坡法官，認為政府將回歸前的情況「50年不變」。

何在發言期間，再次強調國家安全的重要性，指在內地強調的10個「國家安全」中，首要須做到「政治安全」，形容這是一切的基礎。他重提本港早前的反修例風波，批評港人太着重個人主義，以致迷失方向，反問：「係咪吓吓要將個人利益凌駕整體利益？」他又重提去年並無致謝動議，形容是因為「黑暴」所致，批評部分人太着重「兩制」而忘記「一國」；又指前年7月1日有示威者闖入會議廳，在區徽旁噴上「時代革命、光復香港」字眼，形容自己「睇到好心酸」，但形容示威者「燄燒自己、照亮祖國」，進一步令全體中國人團結，就此向所有曾參與或無參與事件的港人表達感謝。

他又對本港官員表現進行評價，強調「得民心者得天下」，批評歷屆特首均未能做到此目標。他提到官員做決定時，可能會將會個人前途與國家利益作比較，指會出現「為官避事」的情況，呼籲一眾官員要豁出去，形容「表面上失咗嘅其實係得嘅開始」。他強調，政府要以民間利益為依歸，又謂要取得支持是一種藝術，批評港府在反修例事性期間，一眾官員猶如在疫情般「在家工作」。他又指，行政長官日前向一眾議員發信，並在最後一段強調會與議員加強溝通，質疑特首所言是否僅屬空談。