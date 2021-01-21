宜家家居4分店及網購服務今暫停　疑涉收銀系統故障

香港宜家家居(IKEA)在本港的4間分店今暫停營業。有網民今日（21日）抵達IKEA一間分店後發現沒有營業，職員證實該公司4間分店今日均暫停營業。東網記者致電IKEA的客戶服務熱線，電話錄音提到因收銀櫃枱出現技術問題所致，網上購物服務亦須一併暫停。

在銅鑼灣分店，下午可見入口位置被人圍封，有市民摸門釘未能進內購物，數名在場的宜家職員向到訪市民解釋情況。有職員表示，由於收銀系統故障，全港實體店與網站均無法使用，須暫停營業，暫未知何時可重開。對於退貨安排，職員稱，現時公司有180日退貨政策，有需要的消費者可與客戶服務員聯絡，並作出安排。

有網民則在社交平台上載IKEA一分店的照片，可見IKEA擺出告示牌，提醒客人由於收銀櫃枱出現技術問題，暫時無法開店，同時亦無法使用網上購物服務，該公司正努力修復，對事件感到抱歉。

至於網站方面，今日下午一度可正常進入，但網頁的「最新消息」一欄卻顯示網站正進行系統維修，將無法使用網上購物服務。

翻查資料，IKEA在本港擁有4間分店，分別位於銅鑼灣、九龍灣、沙田及荃灣。