兒子在香港興訟　岡田和生今向高院交代公司款項去向

近年與兒子爭奪公司股權的日本「彈珠機大王」岡田和生，在2017年底被兒子岡田知裕控制的公司入稟香港高院，要求他交代在公司調走約1.2億港元之去向。之後公司指他涉嫌未有遵從法庭所頒的交代命令，高院今天（21日）更為此特別開庭，讓公司向岡田利生作盤問。

由於岡田和生本人現時身在日本，故代表原告Tiger Resort Asia Limited的香港大律師，今天須透過視像系統越洋發問。原告在2017年12月入稟之後，原訟庭在翌年1月頒發命令，要求被告岡田和生交代款項的去向，當中包括一筆於2015年被提走的8.87億日圓（約值6653萬港元）現金。被告回覆表示，有關款項已用於購置藝術品，原告大律師今日就對上述交易作進一步盤問。

今日原告一方反覆詢問被告，究竟款項被用作購買甚麼藝術品，而被告就回應指，款項並不是用於購買個別藏品，而是作為注入資金的一部分，用以購買一籃子的藝術品。此外，被告又稱所購的藝術品現由「岡田博物館」收藏管理，但他已失去參與管理該博物館的權力，所以無從協助原告。今天上午盤問已經完畢，法庭暫時未有安排再訊日期。