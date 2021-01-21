政府拒住宅物業撤辣　石禮謙轟房屋政策頭痛醫頭腳痛醫腳

本港受疫情打擊，樓市岌岌可危，各界均認為政府應盡快撤銷樓市辣招，惟當局一直拒順應民意。地產及建造界議員石禮謙批評政府的房屋政策是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，促盡快取消額外印花稅，以刺激二手市場。

石禮謙於今日(21日)的施政報告致謝動議上，批評政府的房屋政策是「頭痛醫頭、腳痛醫腳」，並無協助有需要的市民更易上樓，認為應要撤銷按揭成數上限及取消額外印花稅，以刺激二手私人房地產市場的交投量。他表示，有專家建議以提高差餉，取代額外印花稅等「辣招」是好建議。又指如需要在樓市方面重新注入動力，需要分階段進行，認為官員應要提供穩定的房屋供應，要活化私人住宅市場，如將公屋單位賣予現時的住戶，以滿足市民的置業願望。

石禮謙補充，本港失業率繼續攀升，市民受疫情煎熬，但薪高糧準的政府官員像是活在象牙塔內，看不到民間疾苦，直斥至今沒有一個政府官員因抗疫不力而問責下台。更批評政府拯救海洋公園的力度，甚至比拯救市民的力度大。石禮謙亦提到，不少民調顯示市民對政府失去信心，甚至有逾4成市民選擇移民、有9成高中學生對政府完全不信任，但政府卻毫無回應，更沒有局長承擔責任，更斥特首在發表《施政報告》時並無涵蓋如何與市民加強溝通。

石禮謙又直斥港鐵是「獨立王國」，並無受到充分監督，政府作為最大股東亦不能阻止工程延誤，認為向市民提供車費優惠只屬短期措施，有需要作出革新。