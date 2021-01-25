理大研亞洲首個全天候科學實驗室　 供學生「在家實驗」

學生於疫情下無法回校上課，更遑論做科學實驗，令科學教育變得「紙上談兵」。香港理工大學前年研發亞洲首個實時遙距實驗平台「全天候科學實驗室」，讓學生透過網絡攝影機，遙距操控理大實驗室的器材，隔空做實驗，到目前爲止，已有逾700位大學生、高中生體驗。

理大應用物理學系副教授麥熾良認爲，實驗是科學教育不可或缺的一環；不過，新高中課程緊凑，老師往往以示範、電腦模擬代替實驗，加上中學實驗室未必配備專業儀器，部分實驗也有一定風險，學生難以親自操刀。據他觀察，近年大學生的實驗技巧、邏輯分析能力下降，相信亦與此現象有關。

理大研發的「實驗室」則可解決上述問題，該平台24小時開放，學生只須登入網站、預約時間，就能遙距操控理大實驗室的儀器，學生自行調整參數，就能收集數據做科學分析。項目獲優質教育基金資助逾500萬港元。2019年開發至今已有約20間中學參與，惠及逾100名老師及逾350名高中生，理大也有逾350名學生曾使用該平台，但暫時不開放予全港使用。

平台現提供6個實驗，例如干涉現象、可見光譜、溫室氣體等。麥舉例指，溫室氣體實驗配置模擬太陽的燈泡和2個模擬地球的玻璃球，學生能在其中一個地球注入溫室氣體，再量度氣溫的改變做對比，以了解溫室效應。他的目標是在年底前把實驗增至15個，並擴展至更多學科，加入虛擬實境等元素。

聖士提反女子中學物理科主任邱穎怡及舊生周天元都曾使用該平台。邱老師認爲，平台的可貴之處在於「實驗會失敗」，而非只限於課本，有助激發學生思考得更全面、謹慎，老師也可根據學生的實驗數據及分析，評估學生的能力，給予適當的指導。

周同學尤其喜歡干涉現象的實驗，因爲課本主要以雙縫實驗演繹干涉現象，但平台提供單縫、三縫、四縫等選擇，她可不斷嘗試，探究不同參數所得的實驗數據，加上平台全天候開放，她可以隨時隨地做實驗，也可以重複多次，確保做法正確。