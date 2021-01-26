麗港城第5座三成住戶拒遵強檢令　執法手軟難揪隱患

爆疫的藍田麗港城第5座早於上周四（21日）已被政府納入強制檢測名單，前日為居民最後強檢期限。惟港大微生物學系講座教授袁國勇昨透露，至今僅累計有463名住戶有做病毒檢測，但大廈有600至700名住戶，仍有約三成人沒有遵從強檢公告，令疫情難紓緩。有專家指強檢措施要執法從嚴，懲處違規人士，否則欠阻嚇力令措施形同虛設。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，麗港城第5座會進行第二次強制檢測，但不掌握首次違反強檢公告的人數，亦未有回應會否懲處有關住戶。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌認為，強制檢測措施講明是強制，應切實執行，並執法從嚴，若有違規人士，政府要果斷執法，否則措施形同虛設，亦影響市民服從意欲。他又認為有關措施已實施一段時間，港府應公開違規人數，讓公眾掌握社區整體服從性。他又指港府給予4日時間讓居民做檢測，認為若大廈真有三成居民未遵從強檢，比例算高，令傳播鏈難以截斷。

根據規例，任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指定期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。