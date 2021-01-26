6名民主派初選被捕者稱被警索取戶口資料　金管局︰銀行應配合執法行動

鄒家成表示，警方沒收了其花旗銀行及恒生銀行的提款卡及信用卡。

警方國安處在本月初拘捕55名參與去年民主派初選的人士，指他們涉嫌違反《港區國安法》的「顛覆國家政權罪」，今日(26日)有外媒報道指，6名被捕的民主派人士表示，警方未經他們同意下，擅自取得其銀行戶口資料，涉及4間銀行。

鄒家成指被捕時在錄影會面期間，警方曾拿出分別包括花旗銀行、恒生銀行、滙豐銀行流動應用程式和應用程式PayMe的財政紀錄，並詢問他該三個銀行戶口內的資金來源，以及沒收了其花旗銀行及恒生銀行的提款卡及信用卡。

另一被捕人士劉頴匡指在落口供期間，警方曾向他展示恒生銀行的帳單副本，又問他每項金額如何得來。他表示，民主派初選前後他曾發起眾籌，透過恒生銀行戶口開設「轉數快」功能，故有不少人士捐款至該戶口。

其餘4名被捕人士指警方在落口供期間，復製了銀行戶口的帳單副本，其中2人指警方展示了渣打銀行的月結單副本，另外2人則拒絕透露牽涉那些銀行。

外媒又引述有銀行高層表示，警方過去大約半年要求銀行提供財務紀錄，受影響的人士大約雙位數，而且數目的增加與民主派人士有關。該銀行高層指，本港銀行別無選擇，只能聽從警方要求，又表示若受影響人士的帳戶被凍結或被分享交易細節，他們可以向法庭提告，但銀行是無能為力。

花旗銀行回覆東網查詢表示，不會就客戶情況作出評論；而滙豐銀行則拒絕評論事件。另外，金融管理局發言人說，銀行應與執法部門合作，以配合任何調查和執法行動。

被問及基於甚麼理由取得被捕人士的銀行戶口資料等問題，警方回覆東網指不會公開有關行動及調查細節。