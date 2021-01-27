滙豐CEO：凍結許智峯戶口無政治考慮

目前被警方通緝、流亡英國的前民主黨立法會議員許智峯，去年12月舉家離港後，他和其家人的銀行戶口被滙豐凍結，滙豐控股行政總裁祈耀年(Noel Quinn)等高層，周二（26日）應英國國會轄下的外交事務委員會出席會議解釋事件。祈耀年在會上表示，凍結許智峯和其家人的戶口並無政治考慮，只是應香港法律和警方要求行事。

祈耀年回應議員的質詢表示，自己無法以銀行家的身份，去判斷來自執法部門法律指示的動機或其有效性，滙豐別無選擇只能跟從要求，與政黨關係和政治活動無關。祈耀年又指，如滙豐不遵從警方要求，便會觸犯刑事罪行，將影響滙豐在香港的經營牌照。

有議員質問祈耀年時稱，滙豐銀行亞太區行政總裁王冬勝曾聯署支持《港區國安法》，祈耀年則指當時有300萬人聯署支持立法，而香港經歷一段「有暴亂及暴力」的混亂時刻，滙豐希望香港社會可穩定。祈耀年稱香港現時環境極具挑戰，但目前滙豐不會離開香港，未來仍希望繼續幫助香港社會發展，強調匯豐會盡量遠離政治爭辯。

滙豐的集團首席法規部主管Colin BellColin Bell亦有在會議上作供，他表示相信《港區國安法》的有效範圍不會延伸到中國境外，而滙豐亦不會將英國銀行戶口的資料交給中國。