全球新冠肺炎確診破億　英國病歿人數超過10萬

根據美國約翰斯霍普金斯大學的最新統計，全球新冠肺炎的確診病例迄今已超過1億宗；與此同時，英國亦成為歐洲首個病歿人數超過10萬的國家，首相約翰遜表示，他要對政府的所有決策「負起全部責任」，表示「我們做了一切可以做的」。

截至香港時間周三（27日）凌晨4時左右，約翰斯霍普金斯大學統計全球新冠肺炎的數字為1億零3萬2000多宗，病歿人數約為215萬。與此同時，在英國時間周二（26日），政府宣布當地病歿人數達100,162人，是全球第5個病歿人數超過10萬的國家，僅次於美國、巴西、印度及墨西哥，而英國的確診人數亦超過370萬宗。

英國首相約翰遜在首相府舉行記者會時形容，「這殘酷的統計數字包含着難以計算的悲傷」，在生命失去的同時，有人無法出席家庭聚會，亦有人甚至連向親人道別的機會也沒有。他表示會汲取教訓，作出反省和做好準備應對疫情。不過，英格蘭首席醫務官惠蒂（Chris Whitty）警告，在疫苗的效用顯現之前，未來數周仍會見到死亡人數大量增加的情況。

英國疫情愈趨嚴峻之際，據報英國將公布收緊入境限制，來自非洲南部和南美洲大部分地區，以及來自葡萄牙的旅客，將須要自費在酒店隔離10天。