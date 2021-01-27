東區疫情擴散　港運城愛蝶灣失守　元朗天水圍亦成疫區

本港新冠肺炎疫情仍未停歇，昨日(26日)再多64宗確診個案，衞生防護中心昨晚公布確診者最新住址及行蹤，油尖旺及深水埗繼續成為最多人中招的疫區，多幢疫廈上榜，包括欽州街96號、鴨寮街241號、南昌中心、白田邨13座、油麻地工商大廈、通菜街11號、亞洲大廈，以及汝州街280-286號，部分單位有3至4人中招。

東區亦愈來愈多屋苑有確診，除了太古城寧安閣已有不少住戶染疫，北角港運城三座、北角東發大廈C座、筲箕灣愛蝶灣8座、筲箕灣耀東邨耀華樓亦有住戶確診。元朗及天水圍等大西北一帶的疫情擴散，元朗鉅發大廈1座、元朗錦綉花園C段四街、天水圍天盛苑盛麗閣、天水圍天耀邨耀華樓、天水圍天富苑欣富閣，亦成為疫廈。

食肆方面，再多10間餐廳有確診者到訪，當中一名源頭不明的30歲男患者曾到訪3間餐廳，橫跨3區，包括灣仔太原街8號譚仔雲南米線、沙田積富街坤記腸粉、大埔八號花園八號餐廳。而九龍城聯成大廈地下的永明粥店，有5名確診者到訪，當中3人居於石硤尾白田邨13座。

「新增10間有確診者到訪的餐廳名單」

●九龍城 聯成大廈地下 永明粥店

●九龍城 民泰街9號地下 古早味澎湖台灣

●深水埗 億利工業中心 荔枝角程班長

●大埔 八號花園地下 八號餐廳

●沙田 積富街 坤記腸粉

●葵青 Magnet Place第1期地下 大家樂

●灣仔 太原街8號 譚仔雲南米線

●灣仔 銅鑼灣商業大廈地下 翠華茶餐廳

●荃灣 綠楊坊 Euro go go

●東區 新都城大廈地下 大家樂