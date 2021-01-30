傳農曆新年前不放寬防疫措施　網民嘆「唔使同親戚食飯」

港府早前已預告港人要在平靜環境中度過新春，但近日疫情有放緩趨勢，不少港人都期盼政府放寬防疫措施，讓市民可舉家食團年飯，惟今日(30日)政府內部有消息傳出，港府藉口稱，無論措施放寬與否，市民於新春定必聚會並引致疫情反彈，企圖將防疫不力，引致疫情失控的重責諉過市民，網民怒斥政府「緊張啲數多過緊張市民」，只關心確診數字，無考慮市民感受，對此深感不滿。

政府專家顧問許樹昌表示，農曆新年期間市民大多會進行拜年活動或聚會，惟政府對「清零」指標十分進取，估計疫情未完全回穩下，未會輕易於新春前放寬社交距離限制，他亦同意待確診個案「壓縮」至單位數才放寬是較穩妥的做法。

有網民批評「出街食個飯都唔得」，質疑高官是否「唔使同親戚食飯」，認為政府只關心數字，無考慮市民感受，更有人反諷道「過埋新年應該就有結業潮，代飲食業多謝佢(政府)」。

現時，2人上限禁聚令、禁堂食令，以及食肆2人1枱等防疫措施，將維持至下周三、立春日(2月3日)，過去1周確診數於40至50宗徘徊，雖有緩慢下降趨勢，但距個位數、甚至「清零」目標仍有一段距離。