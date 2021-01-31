官媒斥英擴大BNO適用範圍　妄圖「抽水」香港經濟

香港特區政府配合中國反制措施，英國國民（海外）護照（BNO）今日（31日）起不能用於出入境，亦不會獲承認為任何形式的身份證明。內地官媒同日發表評論文章，指英國為港人「訂製」的BNO護照已成廢紙，批評在《港區國安法》生效以來，英國單方面以「捍衞香港的自由和自治」大肆炒作，擴大BNO適用範圍；除了是政治操弄，更是英方妄圖「抽水」香港經濟的一塊「遮羞布」。

文章指出港區國安法立法以來，英方翻新升級BNO政策明顯是包藏禍心，實質是以居留權和入籍為「誘餌」，為「黑暴」、「港獨」勢力提供「後路」，甚至將前香港眾志常委羅冠聰包裝為「捍衞香港自由先驅」，其用心即可見一斑。另外，BNO對申請者的經濟實力有着不低的要求，不但需提供至少能支撐在英生活半年的資產證明、有限居留期無法享受社會福利保障等，顯示出BNO不過是「高稅低福利」的陷阱，許諾給港人的不過是「二等公民」身份。

評論又指，BNO的用途和性質早有定論，中英曾互換備忘錄達成共識，英方明確承諾不予相關護照持有者在英居留權，從始至終BNO是作為旅行證件而存在。英方單方面違反《中英聯合聲明》及有關備忘錄的約定，侵犯中國主權及粗暴干涉香港事務和中國內政，中方的反制措施可謂名正言順、合理合法，彰顯涉及國家主權和核心利益的問題，沒有絲毫討論餘地及讓步空間，強調如英方繼續執迷不悟，中方有採取進一步措施的權利。

國務院港澳辦今日亦發表聲明，譴責英方違背承諾，實施所謂持有BNO者赴英居留和入籍政策，其做法把大批港人變成其「二等公民」，是對中國主權的公然冒犯。聲明強調，英方做法違反中英聯合聲明，是赤裸裸的毀約行徑，還大言不慚自稱尊重與香港的「歷史聯繫和友誼」，公然美化其侵略歷史和殖民統治，港澳辦將保留進一步採取反制措施的權利。