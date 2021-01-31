申請容易維生難　移民顧問料首年少於2萬人申BNO移民

約540萬合資格香港居民，今日(31日)起可申請英國國民(海外)護照(BNO)簽證移民英國。美聯移民顧問高級策略總監鄭天殷表示，申請移居英國門檻雖然低，但須考慮的因素極多，加上須具備豐厚經濟條件，預計首年將少於2萬人申請，較英國政府估計大幅減少。

據英國內政部估算，BNO移居英國政策生效後，首年將有12.3萬至15.37萬BNO持有人移居英國，整體移民的港人總數，或於未來5年增加到25.8萬至32.24萬人。但鄭天殷指出，港人考慮移民前需審視各種因素，包括當地就業、子女升學、居住問題等，而移民獲得新身份最大的誘因是當地的利益，例如社會醫療福利以及免費教育等。他認為，由於申請BNO簽證費用相宜，加上簽證申請程序簡單，預料短期內確會吸引部分合資格人士申請簽證。

但他解釋，申請者簽證獲批後雖可在英國居留5年，及工作、讀書、享用國民保健服務(NHS)，但卻不能領取公共資金(public funds)，即失去大部分英國福利，而申請者的子女若入讀大學則會被視作國際學生般收費，學費高昂，可見港人移英需要一定的經濟實力，加上面臨疫情重創英國經濟後的就業問題，實際上移民英國的人數未必會大幅增加。

鄭天殷強調，舉家移民須考慮的事情極多，加上日前有傳透過BNO「5+1」移民計劃取得英國國籍的香港人，中方將取消其中國國籍，如中港政府持續出招，的確會對BNO申請移民或會帶來影響。