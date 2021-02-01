浸大第6任校長衞炳江今日履新　欲帶領大學成為研究型博雅大學

香港浸會大學校長衞炳江今日(1日)履新，成為浸大的第6任校長，他向全校師生及校友發電郵，談到歷時一年多的新冠肺炎疫情，及日漸緊張的環球政治局勢，令我們過去熟悉的生活及教育都出現大變化，大家幾乎走進了虛擬世界，工作、學習、互動都在線上進行。他感謝幾位浸大前任校長成就了現時的大學，會繼續帶領浸大以獨有的優勢，成為世界數一數二的研究型博雅大學。

衞表示，大學是孕育和創造新知的搖籃，當世界各國的關係變得千絲萬縷，新的挑戰也如新冠肺炎般具有蔓延全球的威力時，研究人員必須打破學科的界限，通過合作提升研究的影響力，浸大正朝着這方向發展，成立了6所跨學科研究實驗室，在三大重點研究領域開拓具強大影響力的研究，如藝術與創意媒體和科技的結合等。

他又指，未來不可預測，但教育工作者必須憑一己所知和遠見估量10年甚至20年後的境況，在學術上作出明智的決定。他認為教育學生應對未來的未知世界殊不容易，除了職能和學術知識，更重要是培養學生的創意、應變能力、靈活和同理心，以適應不斷變化的世界，欣賞生命的無限可能。