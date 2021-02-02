團體批部分區議員宣揚港獨　促政府盡快安排宣誓

今屆區議會由民主派主導，惟部分區議員被指藉其公職身份宣揚港獨，引起建制派強烈不滿。有團體今午(2日)到荃灣區議會外示威，要求政府盡快安排區議員宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，並應設立監誓委員會，確保區議員宣誓後的言行符合誓言要求，以令區議會重回正軌。

政府計劃在農曆新年後提出修例，規定公職人員必須宣誓擁護《基本法》及效忠香港特區，其中區議員更被列為須優先宣誓的公職人員。團體「荃灣議會監察」在荃灣區議會所在的荃灣多層停車場大廈一樓平台示威，他們拉起示威橫額，又高叫「要求設立監誓委員會、要求區議員盡快宣誓」等口號。他們不滿部分當選的「攬炒派區議員」上任後未有妥善履行職責，又批評部分人更借其區議員身份宣揚港獨思想，重申區議員的職責在於反映民生相關事務，而非只做政治表態。

團體要求政府盡快安排區議員宣誓，並將有份宣揚港獨、涉及違法行為的區議員取消資格。他們又憂憂當局日後的宣誓欠缺追溯力，「係咪（區議員）簽張紙，過去做過嘅事就一筆勾銷？」團體要求設立監誓委員會，確保區議員宣誓後的言行符合誓言要求。

示威者向荃灣民政事務專員葉錦菁遞交一封請願信，信中附上他們早前收集到的6000名市民簽名。他們又透露，明日(3日)將聯同更多團體更民政事務局局長徐英偉請願，隨後和平散去。