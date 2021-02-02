政Whats噏：民政總署派1700萬口罩　區議員質疑分發標準

政府同今屆由民主派主導嘅區議會爭拗不斷，早前有多區區議員指控當局阻撓區議會採購口罩等防疫物資，而民政事務局就發聲明反駁話有向包括區議會等嘅團體提供合共1700萬個口罩。之不過，有荃灣區議員就指控當局未有向該區區議會分發有關口罩，仲引述另一區議員引用《公開資料守則》所得嘅資料，質疑當局向唔同機構派發口罩數量嘅標準。

有油尖旺區議員今日（2日）喺Facebook上發貼文，指自己早前透過《公開資料守則》要求政府交代分發口罩嘅資料，今日終於得到回覆，仲將有關資料公開畀市民參考。根據有關資料，有5區嘅區議員所注明有獲分發口罩，當中灣仔區有6.5萬個，而屯門區就有16萬個。至於中西區、東區同油尖旺區，呢三區區議員獲分發嘅數量就計入當區民政事務處嘅總數當中，所以就未能得悉確實有幾多個口罩係落到喺區議員手上。

至於另外13區，當局就無再交代各區民政事務處會唔會向當區區議員分發口罩。之不過，荃灣區議員趙恩來就隨即轉載有關資料，仲貼文指控民政事務總署未有向荃灣區議會分發任何口罩。佢喺貼文中同時仲羅列獲發最多口罩嘅「大戶」，包括得到56萬個口罩嘅「香港中西區各界協會」，分別有30萬個口罩嘅「新界社團聯會」同「九龍社團聯會」，仲提到連每個同鄉會各獲分發15萬個口罩，而每個鄉事會亦各得10萬個口罩。

對於有區議員質疑當局選擇唔同機構派發口罩嘅原因，以及獲發嘅口罩數量嘅標準等，《東網》正就有關問題向民政事務總署查詢。