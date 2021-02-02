新巴城巴裁約10名文職疑釀裁員潮　工會批歲晚開刀不近人情

新冠肺炎疫情下嚴重影響專營巴士客量，新巴及城巴歲晚疑醞釀裁員潮。東網獲悉，新巴及城巴近日逐步裁減文職人員，至今已裁員約10人，其中2人更已服務該公司超過22年。工會批評歲晚前裁撤服務多年的員工太不近人情，又認為裁減文職的情況陸續有來，而早前亦已辭退3名經理級員工，但相信不會影響到前線車長。

新巴城巴在疫情下客量大跌4成，東網上周五(29日)已接獲消息，指該公司計劃當日裁減文職人員人手，惟當時新巴及城巴回應指並非屬實，當日無員工被裁。事隔數天後，東網接獲消息指近日陸續有文職員工被裁，已有約10人，今日(2日)有7人被裁，其中2人已服務該公司超過22年。

新巴職工會理事長林錦標稱，公司歲晚裁員，不近人情，相信裁減文職的情況陸續有來，工會會密切留意情況。他相信前線車長影響不大，因車長人手短缺。城巴職工會理事長許漢傑上星期亦曾向東網表示，新巴及城巴過去一年經營困難，雖然是私人機構，但卻提供公共服務，政府有必要在危急時提供協助，不要影響到民生。

因應疫情令客量大減，運輸署早前批准專營巴士削減班次，新巴及城巴早前亦要求員工放無薪假，並安排員工可以申請每日只上半天班。有關安排疑導致車長人手不足，近日曾出現嚴重脫班問題，該公司曾就此致歉。東網正就事件再查詢新巴及城巴。