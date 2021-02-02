公民黨前黨魁余若薇賤賣西半山豪宅　 泛民賣樓潮持續

近日多名主派人士相繼賣樓，今日則傳出公民黨前黨魁余若薇擔任董事的公司賣樓的消息。根據土地註冊處資料顯示，西半山豪宅康苑罕有錄得成交，今年1月中以3,600萬港元登記售出。是次單位是連車位售出，若以上址實用面積2,027方呎計，成交呎價約17,760元。而該單位的原業主是以公司名義登記，其董事包括余若薇。

根據資料，上址於1988年以230萬元購入，並以公司名義ALBACORE LIMITED登記，持貨約33年帳面獲利3,370萬元，物業升值近15倍。而公司註冊處資料，該公司董事包括余若薇(EU YUET MEE AUDREY)及胡健維(WOO KIN WAI EDMUND)等人，其中余氏與公民黨前黨魁同名。根據地產代理行資料，同層另一個單位，2019年亦曾以每方呎價約2.1萬元登記售出，相比下是次成交低約15%。

余若薇現正代表目前在赤柱監獄還押的壹傳媒黎智英以及另外8名泛民人士，處理前年8‧18反修例「流水式集會」未經批准集結案，案件將於2月16日開審；而律政司則臨陣易帥，委聘屢次代表政府出戰的資深大律師余若海領軍，官司將成姊弟對壘。

黎智英並非首次找余若薇擔任其代表律師，早於2014年黎被揭發向多位泛民人士秘密捐款逾4,000萬港元，立法會議員個人利益監察委員會曾立案調查涉收取黎捐款的時任議員李卓人及梁國雄，黎當時到立法會作供，而余若薇則擔任黎的代表律師。

近月不少民主派人士相繼賣樓，支聯會主席李卓人於上月中旬突然賤賣其位於美孚新邨的單位，以1,000萬港元轉手，較市價1,107萬元低百萬元，李解釋因對樓市沒有信心而選擇租樓居住。民主黨副主席林卓廷亦緊隨以逾千萬港元，賣出沙田翠湖花園的自住物業。林解釋，賣樓主要係要套現用嚟應付子女升學及多宗官司。

目前於石壁監獄服刑的前香港眾志秘書長黃之鋒，消息指其父於去年末賣出於海怡半島的高層單位，以980萬港元沽出，較市價低約1成。另外，立法會前議員區諾軒，以及早前涉嫌協助12港人偷渡被捕的律師兼九龍城區議員黃國桐，亦被發現出售及放售名下物業。