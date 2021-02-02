公證行負責人代索償　否認瓜分賠款包攬訴訟

一名地產代理8年前駕車時遭小巴從後追撞，在追討賠償期間，經人介紹下認識一名公證行負責人，由對方協助追討。惟該負責人被指曾表示可提供一條龍服務及標榜「不成功，不收費」，要求瓜分賠償款項的15%作服務費，結果因涉嫌包攬訴訟而被捕。該負責人否認一項分享訴訟成果罪，案件今（2日）於區域法院開審。

52歲被告方國昌否認在2013年5月11日至2014年6月30日，在一宗人身傷害的民事索償案中，若成功便會以利益的某個份額作為報酬，並與申索者的代理人何世文協定會從追討所得賠償的15%作為報酬，抽取約1.2萬港元。控方指被告案發時是一名追償代理，亦是中正公證行（下稱中正）及安盛顧問有限公司（下稱安盛）的負責人，分別從事撰寫維修車輛費用報告、替車主追討賠償費用等服務。被告於2014年被捕，警誡下稱「如果進行追討，我哋都係根據合約嚟做嘅。」辯方則指被告只是從事收數服務，不涉法律程序，不論追討是否成功，亦會收取相關費用。

當日駕車遇意外的司機何世文，在獲控方給予免予起訴書下出庭作供，表示當時是他首次面對該類意外，不清楚索償途徑，遂在把車駛往車行維修時向車行職員查詢，而獲得兩張公證行的卡片。何便依照卡片上的電話致電被告，被告當時稱可協助給予意見，及有一條龍服務。何稱被告表示會「幫我搞晒所有嘢，話不成功，不收費」，並要求他先付900港元的評估報告費，其後的費用則暫不用付，「話claim到先從嗰度拎番」。何其後被通知可獲得逾8萬港元的賠償，他亦有簽署一些文件，後收取一張8.5萬多港元的支票，他並把一張抬頭寫安盛的1.2萬港元支票交予中正職員，及收到一張安盛發出的支票。

何指該筆1.2萬港元款項乃是給公證行的費用，為所得賠償款項的15%，「不成功不收費，咁佢成功咗咪收我費囉。」惟辯方則指被告並沒有說過不成功不收費，只稱追討成功會收取15%作為費用，不成功亦會收取1000港元，及表示是以追數形式作追討，不會以法律形式作追討等，但何表示沒印象被告如此說過。