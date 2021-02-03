突襲圍封零斬獲　專家批檢測人數少無成效

新冠肺炎疫情未絕，港府連日進行多次圍封行動，惟未能找到確診個案。呼吸系統專科醫生梁子超今早(3日)在電台節目表示，突襲封區可檢測的人數不多，對控制疫情沒有特別功效，加上本港確診個案正在下跌，故導致圍封能找到的個案亦會較少。

他續指，圍封措施目的不是達到「零確診」，而是不讓受檢目標離開，但強調大廈的高危因素不除，疫情可能隨時爆發，因此即使做過檢測亦不等如不再受感染。至於污水檢測功效方面，梁稱患者初期糞便樣本驗出新冠病毒的比例低，結果會有滯後，只能證明曾經有人染疫，但不要對污水檢測寄予厚望。

醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，地盤現時是高危爆發點，認為檢測工作若要走在疫情之前，當局應在地盤投放更多資源，加強為地盤工人恒常檢測，相信效果更好，否則工人感染後會將病毒帶到各區，令疫情沒完沒了。曾指出，在第3及第4波疫情均有地盤工人受到感染，反映現有的相關防疫方法和程序可能要改善。

香港營造師學會會長謝偉正稱，大部分地盤有作防疫措施，亦執行建造業議會指引，但地盤工人流動性高，亦會跨地盤工作，加上工友在勞動工作期間難免除下口罩休息，即使做足防疫措施，亦難以確保零確診。他建議增加貨櫃作更衣室用途，分開及分批工人使用，亦增加消毒次數，以減少交叉感染，並呼籲從業員積極參加建造業議會的檢測計劃，而政府亦應針對大型地盤作檢測安排。