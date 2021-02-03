近7成人反對境外勢力干預香港事務　質疑港府無力應對

本港近年經常受到國際社會關注和議論，甚至有境外組織介入香港本地的政治活動。有團體今早(3日)發布一項民意調查，發現近70%人非常反對或反對境外勢力干預香港事務，64%人認為境外勢力干預香港情況非常嚴重或嚴重，對港府是否有足夠能力應對境外勢力干預有所懷疑。

「青研香港」於上月25日至昨日(2日)進行調查，成功訪問1602人，結果發現有43%人非常反對境外勢力干預香港事務，54%人認為境外勢力干預香港事務的情況非常嚴重，51%人認為境外勢力干預香港事務是出於非常惡意，47%人認為境外勢力干預香港事務非常沒有好處。

48%受訪者認為港府沒有能力應對境外勢力的干預，40%人認為《港區國安法》對打擊境外勢力干預香港事務非常有幫助，45%人認為非常有需要盡快啟動《基本法》23條立法工作。

身兼青研香港顧問的議員陳恒鑌表示，經過反修例黑暴後，大家都看清楚境外勢力，以至反對派煽動和鼓勵年輕人用暴力洩憤，損害香港在國際的形象，令本港法律制度受挑戰，對香港和全世界發展也沒有好處。他舉例指壹傳媒黎智英被控前年8月18日反修例「流水式集會」未經批准集結案，律政司原本聘請英國大律師David Perry出任檢控官，但最終在英國政客的施壓下被迫換人，令公眾對特區政府應對境外勢力干預的能力有所懷疑。

陳恒鑌呼籲，外國政府應尊重中國的國家主權和安全，停止對香港維護國家安全作出無理批評。

被問到律政司司長鄭若驊就黎智英被控前年8月18日參與非法集結一案，更換檢控官是否有做得不足的地方，陳恆鑌則相信律政司在法律層面亦考慮了David Perry有豐富經驗，但他認為律政司在其他國家尋找人選要考慮得更周詳，陳批評外國勢力口口聲聲指尊重司法獨立，但在其他國家就以自身政治凌駕司法，作出干預的行為，做法十分粗暴。