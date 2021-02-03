飲品店遭黑衣人破壞　再有一名學生承認刑毀拒捕

內地知名飲品店「喜茶」位於沙田新城市廣場的分店，去年5月13日遭數名黑衣人大肆破壞，警方事後拘捕6人，控告他們刑事毀壞和拒捕等6罪。繼早前其中一名16歲男學生認罪被判社會服務令後，今天（3日）再多一名17歲男學生在沙田法院承認刑毀和拒捕罪，署理主任裁判官溫紹明下令把他還押至2月17日判刑，法庭另頒令他須向「喜茶」賠償3800港元。

6名被告年齡介乎15至17歲，依次為兩名周姓少年、兩名戴姓少年、王嘉城和梁俊熹。今天認罪的是周姓次被告（案發時16歲），他連同另一周姓被告及兩名戴姓被告，被控於去年5月13日，在沙田新城市廣場一期4樓「喜茶」，損壞屬於該店的兩部收銀機的顯示屏和一部八達通處理器，總值15,200港元。他另被控抗警長51030。

案情指，案發日逾200名示威者在新城市廣場參與「和你Sing」活動，當日便衣警員在「喜茶」佯裝客人監視示威者，目睹首及次被告等人衝入店內，用石頭破壞店內的收銀機及八達通處理器，其中一人在店外把風。便衣警隨即表明身份，並當場將首被告拘捕，但次被告及其他人奮力反抗成功逃脫。次被告於案發後兩天在家中被捕。

辯方求情指，次被告本性純良，與家人關係融洽，讀中四時更擔任班長，他自小想成為教師，但隨著今次案件夢想幻滅，現正準備考文憑試，冀升讀大學完成學業。辯方又指，次被告沒想清楚法律後果才愚蠢犯案，現已深感悔意，冀法庭考慮判處感化或社服令。但裁判官表明，上級法院就反修例案件的指引具約束力，遂索閱更生中心、教導所及勞教中心報告始判刑。