去年全年食肆收益下跌29.4%　創有紀錄以來最大跌幅

第四波疫情肆虐，防疫禁令如食肆二人一枱及晚市禁堂食令一直未放鬆，政府統計處今日（4日）發表最新的食肆收益及購貨額臨時數字，去年第4季的食肆總收益價值臨時估計為195億元，按年下跌25.1%。去年全年的食肆總收益價值更較前急劇下跌29.4%，為有紀錄以來最大的年度跌幅。

統計處數據指，去年第4季食肆購貨總額的臨時估計為63億元，按年下跌24.5%。扣除其間價格變動的影響，去年第4季的食肆總收益的臨時估計，按數量計較前年同期下跌25.4%。至於去年全年的食肆總收益價值的臨時估計為794億元。與2019年全年比較，以價值計及數量計分別下跌29.4%及30.0%。同期間，食肆購貨總額的臨時估計為258億元，按年下跌28.4%。

按食肆類別分析，去年第4季與2019年第4季比較，被多次勒令停業的酒吧總收益跌幅最大，以價值計及數量計分別下跌46.5%及45.6%；其次為中式餐館，總收益以價值計及數量計分別下跌35.4%及35.7%；非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌20.0%及19.2%；快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌15.1%及16.8%；雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌10.1%及11.7%。

至於去年全年與19年全年比較，酒吧同樣跌幅最嚴重，總收益以價值計及數量計分別下跌47.9%及49.2%；中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌38.2%及38.8%。非中式餐館的總收益以價值計及數量計分別下跌25.6%及25.2%。快餐店的總收益以價值計及數量計分別下跌19.1%及20.5%；雜類飲食場所的總收益以價值計及數量計分別下跌19.5%及21.0%。

按月份分析，第四季食肆收益愈趨下跌，去年10月、11月及12月與對上一年同月比較，食肆總收益價值的臨時估計分別下跌15.9%、18.6%及39.5%。扣除價格變動的影響後，與19年相同月份比較，去年10月、11月及12月的食肆總收益以數量計的臨時估計分別下跌16.4%、19.2%及39.4%。

政府發言人表示，食肆總收益價值在去年第4季的跌幅較上一季有所收窄，但在12月由於本地第四波疫情令社交距離措施重新收緊而再度惡化。由於本地第四波疫情繼續打擊外出用膳活動，以及訪港旅遊業仍然冰封，食肆的經營環境在短期內仍將充滿挑戰。