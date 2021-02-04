前線醫護染疫風險高須2周1檢　醫管局擬擴展至全體員工

新冠肺炎疫情嚴峻，本地多間公院相繼失守，更曾出現院內傳播，醫管局上月推出先導計劃，為照顧體弱病人的員工提供病毒檢測，醫管局總感染控制主任賴偉文今日(4日)表示，符合先導計劃資格的5,077名員工中，檢測並非強制，仍有4,553人接受檢測，佔該群組醫護數量的89.7%，認為反應正面。當局現正考慮擴展至醫院全體前線員工，部分人或會使用抗原測試，惟目前未有相關時間表。

醫管局於上月11日舉行先導計劃，為特定員工提供2周一次的定期檢測，涵蓋員工包括，日間中心為癌症患者提供化療或電療員工；社區老人評估小組及紓緩治療外展小組等外展訪問職員，以及腫瘤科病房及血液透析中心人員。賴表示，第一次檢測未發現有確診，明日(5日)會由外判承辦商再進行1次定期檢測，當局最終目標為擴展至所有前線員工均受定期檢測，但由於涉及數萬人，形容目標「唔簡單」，需要多點時間處理。

問及是否因醫管局未能消化檢測量而須外判檢測服務，他承認再增加5,000多個檢測樣本對當局構成「少少壓力」，為保留檢測量予院內病人使用，若先導計劃要保持「恒常化」要尋求外判商協助。惟他以商業秘密為由，拒絕透露服務將由哪一間承辦商提供，僅稱有信心員工不會因此降低檢測意欲。

另外，賴提到去年年初至上月，有約100名醫護染疫，其中30%仍須調查是否屬院內感染，而聯合醫院2D懷安病房及瑪嘉烈醫院EG病房爆發有較大可能為院內感染個案。他續指，會為每宗個案進行病毒檢測，以檢視個案之間是否互有關連，另會檢測個案是否感染變種病毒株。