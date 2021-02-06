助港黑幫建歐洲毒網　「三哥」販毒集團港人高層泰國被捕

綽號「三哥」的加拿大華裔毒梟謝志樂，上月22日在荷蘭阿姆斯特丹落網。英國傳媒周六（6日）報道，「三哥」販毒集團另一號重要人物、65歲港人李宗澤（Lee Chung Chak，音譯）早在去年10月初在泰國被捕，由於案件由澳洲警方牽頭調查，李正等候引渡到澳洲受審。李近年活躍於香港、澳洲及泰國三地，涉嫌參與國際販毒逾30年，涉及金額高達數十億美元。

泰國禁毒局局長蒙蒂（Montri Yimyaem）表示，法院應澳洲當局的引渡要求發出拘捕令，於去年10月1日在曼谷拘捕李宗澤。當局搜查李宗澤位於曼谷高尚地區的商務住宅時，檢走一部電腦、數部電話、一份文件及現金，相信能從中獲取重要情報。

英媒披露澳洲聯邦警察2018年的一份文件，顯示李宗澤是謝志樂集團的19個重要目標人物之一，他是負責管理大宗受管制藥物交易的「高級項目經理」。澳洲傳媒則指，李宗澤是謝志樂的左右手，是香港一個黑幫的高級成員，涉嫌為該黑幫在荷蘭建立販毒網，走私來自金三角的海洛英到歐洲。

李宗澤於1980年代因走私海洛英在悉尼被捕，後來同案疑犯死於獄中所以案件不了了之，後於1998年因走私海洛英到美國而在俄亥俄州入獄11年8個月，當時謝志樂亦在同一監獄服刑。李宗澤於1990年代至2000年代初再次成為澳洲警方的調查對象，執法人員攔截了數百則電話通訊，成功破解他在香港指示澳洲毒販洗黑錢及走私毒品的通訊密碼，2012年在香港警方協助下，趁他於香港一間酒店現身時確認其身份。

澳洲傳媒聲稱，有亞洲國家高官是謝志樂及李宗澤的保護傘，包括台灣一名部長及泰國的權威官員。澳洲警方亦曾警告海外執法部門，「三哥」集團涉賄賂亞洲多國的執法人員，謝志樂於2019年甚至取得澳洲聯邦警察高度機密文件，該文件列他為頭號通緝犯，李宗澤是第6號通緝犯。李宗澤亦被指控制一個與澳洲皇冠度假集團合作的豪華賭博業務，於2012年利用墨爾本的皇冠賭場洗黑錢，涉及數百萬美元，皇冠此前已多次否認事件。

謝志樂涉嫌領導一個代號叫「公司」（The Company）的龐大販毒集團，與和勝和等多個港澳台黑幫有聯繫，涉足北至日本、南至新西蘭的亞太區毒品市場，走私數以噸計的冰毒、海洛英及K仔。他在緬甸撣邦設立大型製毒工場，當地部分武裝分子參與運作；集團在泰國亦有工場，就不同成分的冰毒展開實驗，更設有無線電發射站，覆蓋範圍遠達100公里，同時設有地下隧道。