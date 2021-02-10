深圳禁香港司機直接入村運菜　菜商料年卅本港菜價或暴漲

本港新冠肺炎疫情始終未解決，內地為防再有新冠病毒輸入，再出防疫辣招，今日(10日)起，深圳市龍崗區平湖街道全面禁止跨境香港貨車司機入村裝卸貨物，需由合資格內地司機代為入村裝卸貨，再將貨物運至指定接駁站與香港司機交收。貨運業界指，平湖有供港蔬菜批發市場，由於今日已是農曆年廿九，內地司機已放假回鄉度歲，影響近40名香港司機無法上內地運貨。本港蔬菜批發商估計，新措施將令供港蔬菜銳減一半，明日(11日)年卅起，街市菜價可能暴升，市民新年要捱貴菜。

有跨境貨車香港司機昨晚(9日)收到通知，指深圳市龍崗區工業和信息化局發出1份通知書，關於疫情防控期間跨境貨車進入平湖街道作業的要求，訂明由今日早上9時起所有跨境香港貨車司機一律需在位於指定接駁點，與俗稱「騎手」的內地接駁司機交接貨車及貨物，而內地接駁司機亦需提前1日做預約，並取得憑證方可進入平湖街道各村裝卸貨。

據悉，平湖區有1個「海吉星蔬菜批發市場」，該市場與東莞市石碣鎮的蔬菜批發市場都是內地供港蔬菜2個主要集散點。貨櫃運輸業職工總會主席陳迪手表示，以往20%至30%的跨境香港貨車司機，直接將貨車駛入平湖海吉星蔬菜批發市場附近的鄉村直接裝貨，但新措施他們須找「騎手」幫忙運貨，變相增加供港蔬菜的運輸成本。

有跨境香港貨車司機稱，今日已是年廿九，內地司機多數已放假回鄉度歲，即使僥倖找到「騎手」， 亦需時為他們辦理工作文件，以及熟習每個裝貨地點的行車路線，因此估計37至39名香港司機受新措施影響而無法開工。

香港入口蔬菜批發商商會會長袁昌表示，本港有9成蔬菜都是由內地輸港，而平湖海吉星蔬菜批發市場的蔬菜供應量，大約佔供港蔬菜量的40%，假如有近40名香港司機無法入村運菜來港，可能令供港蔬菜數量減少約1半，由於供港蔬菜於每日晚上抵港後，翌日便推出市場，因此明日菜價有可能急升，加上臨近農曆新年，市民需捱貴菜。