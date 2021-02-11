建造業界安排流動檢測車　至今已有逾4萬名工人接受檢測

新冠肺炎疫情下，本港多個地盤曾經爆疫。建造業議會、建造商會及政府日前推出「關愛工地防疫檢測服務」，安排流動檢測車輛到地盤為工人檢測，至今已到逾150個地盤，為逾4萬名工人檢測。建造業議會執行總監鄭定寧今(11日)表示，若加上食物及衞生局提供的一次性免費檢測，至今約有8萬工人完成檢測。

鄭定寧今日出席電台節目表示，除了上述服務，建造業議會及建造商會將於下周二(16日)推出試行計劃，呼籲地盤工人及職員須持有14天有效的無染疫證明才可進地盤工作，計劃將於本月22日全面實施。他有信心所有工地均會參加上述計劃，因綜觀過去商會及議會推行的計劃，業界都予以支持。

香港建造商會第一副會長林健榮則指出，相信每個地盤都有方法實行計劃，舉例如工人入地盤前須拍卡紀錄，承建商亦可安排人手於門口把關。工人可持無染疫檢測結果的二維碼供檢查，承建商則可記錄在電腦系統或提供特別標示卡，讓工友們繼續入地盤工作。商會及議會亦會安排小組巡查各個地盤，並向有需要的工友提供支援。