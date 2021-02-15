通關無期易入難出　陳肇始藉口須與內地商討　續耍拖字訣

抗疫逾年，縱近日疫情緩和，確診數維持低位，惟港府對「通關」一事拖了又拖，港人與親友一別經年，農曆新年仍無法團聚，招致民怨四起。食物及衞生局局長陳肇始表示，港府一直與內地商討通關條件，希望將「回港易」目前的返港「單向」免檢疫拓展至「雙向」，即港人前往廣東省或澳門時，亦可獲豁免檢疫。至於具體安排則未有眉目，僅稱疫情緩和後有條件與內地恢復商討有關安排，再施「拖字訣」。

陳又指，接種疫苗可能成為放寬本地防疫措施時的其中一項附加條件，各政策局正與業界商討，若每日確診數降至單位數，將有更多空間考慮放寬防疫限制，屆時當局亦會要求各處所加強防疫，包括要求員工檢測、使用「安心出行」程式等。問及本地疫苗接種計劃時，她表示，政府正商討預先採購第4款疫苗的細節，亦期望早前購入的疫苗抵港後可為疫情帶來曙光，惟暫時仍未有消息對外公布。

她又預告，將於新春假期後重推「封區強檢」措施，即使有關措施屢遭詬病費時失事、擾民至極，又有街坊因封區行動突然影響到休息及工作，她仍希望市民可以包容，強調行動成效並非取決是否找到個案，就公共衞生角度而言，居民接受檢測對防控有幫助，若再有大廈或地區有風險，當局會再次「封區強檢」或發出強制檢測令。