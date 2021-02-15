國安法檢控率偏低 　鄭若驊推說警方搜證需時 　議員斥卸膊

《港區國安法》實施半年有多，警方早前公布拘捕97名涉嫌違反《國安法》人士，暫時檢控8人，有人認為數字偏低。律政司長鄭若驊接受傳媒訪問時卻指，由於檢控門檻高於拘捕門檻，律政司亦要等待警方作進一步搜證，審視後才作出檢控。有議員批評鄭將責任推卸予警方，認為律政司亦要加快檢控工作，才能彰顯公義。

對於社會上有人質疑律政司檢控決定緩慢，鄭若驊引述警方最近表示，正調查及蒐集證據，即使有合理懷疑作出逮捕，仍希望蒐集更多證據，再向律政司提交，認為過程需要時間。鄭稱，律政司作出是否檢控的決定時，會視乎證據及相關法律，即《港區國安法》，並以客觀、專業、公正態度審視。

終審法院早前在審理壹傳媒黎智英，涉嫌違反國安法案件的保釋上訴，但5名審理的法官當中，不包括海外非常任法官。鄭回應指最重要是法庭裁決公正，形容負面評論可說是有少許借題發揮，稱法官不論是本地或是外籍、常任或是非常任，都會列明判決原因，又認為不應單因結果，便判斷判決不公平。

近日亦有外媒報道，有海外企業擔心香港法治受損，考慮轉換仲裁地點。鄭則相信，本港作為仲裁及國際法律中心地位不變，認為香港法治基礎穩固，司法獨立、法律條文清晰。她又重申，《國安法》明文保障人權和法治，自去年6月30日《國安法》訂立後，整個社會平穩下來，有些人卻故意，或是由於不清晰，因而對《國安法》錯誤理解。

議員葛珮帆批評律政司檢控速度緩慢已經不是第一天的事，早於2014年違法佔領中環事件，以至2019年反修例示威，大量案件積壓，律政司的檢控工作一直被人詬病。葛認為律政司不能將拘捕及檢控工作的責任全部推卸給警方，應該加快檢控程序，並探討檢控緩慢的原因，是否因為人手不足，再積極與警方配合，才能彰顯公義。