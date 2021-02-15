羅致光拒支援失業工友　工會狠批強辭奪理雙重標準

勞工及福利局長羅致光昨日(14日)曾揚言，如果社會要認真討論設立失業保險制度，就要叫停取消強積金對沖。職工盟總幹事蒙兆達今日(15日)在一個電台節目中表示，對羅致光的講法感到憤怒，批評是強辭奪理，認為臨時失業援助是應對打工仔當下面對的困難，而取消對沖是確保養老，不明白為何羅致光要混為一談，要挾打工仔。

蒙兆達指，工會建議的失業援助只是臨時性，只需公帑出資，批評政府雙重標準，一方面以公帑推行保就業計劃，惠及大財團；另一方面在失業援助就諸多藉口，形容羅致光見到火場，只是關注災民住了多久等細節，並非馬上進入火場救人。

工聯會九龍東總幹事鄧家彪則呼籲羅致光要有同理心回應民情，指羅雖然是學者出身，過去做過研究，但現時已是局長身份，不要再橫生枝節，予人感覺要挾勞工界。對於羅致光指，聽到議員語帶侮辱綜援人士時候會感「火滾」，鄧家彪指即使羅致光會「火滾」，但市民不願意申請綜援是現實，並指政府去年預留約30億元用作擴充社會福利署人手處理新增綜援申請，原本估計去年年底會有4萬個家庭申請，但最終只有2萬個家庭申請，正正反映綜援不受歡迎。