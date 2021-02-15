政Whats噏：中大醫學院助理教授江培勇　獲選美發明家學會傑出會員

香港中文大學醫學院化學病理學系助理教授江培勇獲選為美國發明家學會(National Academy of Inventors）傑出會員，以表揚佢喺生物科技方面嘅創新研究，為社會大眾帶來禆益，係首位來自香港高等院校嘅學者獲選為該學會傑出會員！

江培勇精於基因組學、生物信息學、計算生物學及統計學多個範疇，多年嚟研究新一代測序嘅生物信息學數據分析及臨床應用。喺學術成就以外，江將科研發現轉化至臨床應用，協助醫生及病人。佢喺60幾項生物科技發明中，擁有國際授權嘅共同專利，當中包括「DNA甲基化」嘅研究成果，有助追蹤DNA分子嘅來源，而喺產前診斷方面就有助分辨該DNA分子係來自母體抑或胎兒。另一方面，「DNA甲基化」變異係癌症出現嘅其中一個訊號，其團隊透過分析血漿內DNA嘅甲基化模式，成功開發出一個生物訊息平台以進行多種癌症嘅無創早期檢測，如肝癌和鼻咽癌。

對於自己獲選為該會傑出會員，江就話深感榮幸，係對佢及整個團隊嘅肯定。佢又話能夠將實驗室團隊嘅研究成果轉化為有用發明，讓更多人透過早期檢測及早搵出同治療疾病，改善佢哋嘅健康，係作為一名生物醫學科研人員嘅最大成就。佢仲話，希望生物科技未來會成為香港科研及經濟發展嘅其中一根支柱啊。