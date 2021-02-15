採購裝備遭抹黑及誣衊　警方譴責《蘋果日報》誤導讀者

警方今日(15日)去信《蘋果日報》總編輯羅偉光，指有關警方採購裝備的報道，其中一篇「向美購衝鋒槍港警濫捕遭cut單」是惡意抹黑警方的執法工作，另一篇「警擬用國產手槍可射15發」報道，更誣衊警方「制服市民時「未必只開1槍，可以連開4，5槍」，有關描述毫無事實根據，誤導讀者。

警方在信中指，《港區國安法》的實施旨在保障香港市民的安全，《蘋果日報》不單漠視個別國家對本港的無理制裁，反而以偏頗失實的指控誣捏警方依法執法的拘捕行動。警方再次重申，有人犯法，警方就有法定責任執法。

警方又強調，警隊有嚴謹的武力使用守則，人員所使用的武力必定是為完成合法任務而須使用的所需最低武力。當使用武力的目的已達，警方便會停止使用該武力。《蘋果日報》引述匿名人士，指稱警方制服市民時「可以連開4、5槍」，實屬無中生有，穿鑿附會，妖魔化警隊的執法工作。

另外，在採購裝備上，警方回覆時已清楚指出，警隊一直依照既定政策、程序及守則，視乎行動需要採購合適的裝備，確保其符合安全標準。儘管如此，《蘋果日報》依然在採購裝備這課題上大做文章，以偏頗的報道煽動仇警情緒，製造恐慌，破壞警隊的專業形象，警方深表遺憾，並予以嚴厲譴責。