青年攜氣槍鋼珠出街求安心　法庭指受精神困擾判無罪

23歲無業青年涉於前年底，在沙田好運中心管有內有鋼珠的氣槍及雷射筆。他否認管有攻擊性武器及管有仿製火器兩罪，案件今天（16日）在沙田法院裁決。裁判官溫紹明指，被告受精神病困擾多年，法庭不能排除他的說法，即他攜帶氣槍是為了「安心」，而鋼珠則可增加重量，令他感到更安全，加上沒證據顯示當日有示威衝突，法庭未能推論被告攜帶雷射筆之目的，必定是用來傷人，故裁定他兩罪不成立。

控罪指，被告諸啟邦於2019年12月10日，在沙田好運中心一店舖外公眾地方，攜有一支約21厘米長的氣槍，內有一個含14粒鋼珠的彈匣，以及一支可發出綠色光的黑色雷射筆。

裁判官裁決指，證供顯示被告受精神病困擾多年，有適應障礙，於2016年更因企圖自殺而須送院，雖然醫生紀錄顯示被告沒有幻聽和幻覺，惟控方專家證人作供時亦同意被告在同一年，曾表示聽到有聲音叫他去死，故法庭接納被告當年確受幻聽影響。裁判官認為被告未必很可信，但法庭也不能排除他的說法屬實，裁定被告就管有仿製火器一罪有免責辯護理由。至於有關管有雷射筆一事，裁判官指控方沒證據顯示當日有示威衝突，被告雖有可能用雷射筆攻擊他人，但這不是唯一推論，故裁定管有攻擊性武器罪不成立。

控方在裁決後指考慮到公眾利益和安全，要求裁判官考慮是否按《精神健康條例》為被告索取精神科醫生報告。惟裁判官回應指，法庭並非認為被告精神紊亂，加上他被捕後曾還押逾5個月，期間曾進入小欖精神病治療中心接受治療，若有問題應已處理，加上法庭不欲被告在脫罪後進一步失去自由，故決定不為他索取報告。