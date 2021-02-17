政Whats噏：開Zoom又出事　郭偉強牛年首日開會就「失聲」

新一年未必有新開始！經過農曆新年假期後，立法會各個委員會今日（17日）起陸續開會。公務員及資助機構員工事務委員會就示範咗何謂出師不利，事關主席郭偉強一開會就「失聲」，真係唔多吉利喇！

因應疫情關係，立法會嘅委員會會議都改以視像會議形式舉行，除咗主席要照樣親身去會議室主持會議之外，其他人都會透過視像通訊軟件遙距參與。

之不過，公務員及資助機構員工事務委員會今朝開會時就出現技術問題，喺會議室2A主持會議嘅郭偉強本身打算準時開會，但佢個收音咪就出現問題，唔單止係沙沙哋聲，仲甩甩咳咳、斷吓斷吓，即使秘書處職員幫郭換咗3枝咪，情況都無改善。

郭開場發言講咗幾分鐘，但一班議員都聽唔清楚郭到底講乜。議員廖長江就忍唔住舉手反映郭嘅「失聲」問題，另一議員何俊賢亦都建議不如暫停會議5分鐘處理，仲話相信公眾會體諒。最終會議暫停大約10分鐘，秘書處就成功解決技術問題，會議得以順利恢復。

話時話，郭喺上一個農曆年一直風波不斷，喺今年1月中旬開房屋事務委員會議時，被揭發邊開車邊開Zoom惹起極大爭議，仲要去警署自首，唔少人都期望佢喺新一年可以轉轉運。之但係，踏入牛年第一日開會就「失聲」，聽起上嚟好似唔多吉利喎。