促成旅行供應商合謀定價　競委會向7家企業發違章通知書

競爭事務委員今日(17日)向7家企業發出違章通知書，當中包括6個酒店集團及一家旅遊櫃台營辦商。他們協助兩間互為競爭對手的旅遊服務供應商傳達彼此的要求及信息，以統一該兩間供應商在有關酒店內銷售旅遊景點門票及車票的價格，有關安排涉嫌促成合謀定價，違反《競爭條例》。

競委會調查發現，兩間旅遊服務供應商錦倫與Tink Labs於2016年3月至2017年5月期間，協議訂定他們在香港多間酒店內(包括有關各方經營的酒店)銷售的旅遊景點門票及車票的價格。有關各方擔當着「促成者」的角色，在該兩名競爭對手之間傳達定價資料，積極地協助落實該合謀定價的安排。競委會有合理原因相信，上述安排具有損害競爭之目的，違反《競爭條例》的「第一行為守則」，故向涉事的7家企業發出違章通知書。

涉事的7家企業分別為中亞物業有限公司，為城市花園酒店的擁有人兼經營者；Harilela Hotels Limited，為金域假日酒店的擁有人；Holiday Inns Crowne Plaza (Hong Kong) Inc，為金域假日酒店的經營者；Imperial Tours Limited，為金域假日酒店處所內的旅遊櫃台營辦商；麗景酒店有限公司，為前麗景酒店的擁有人兼經營者；The Hongkong Hotel Limited、The Marco Polo Hotel (Hong Kong) Limited、The Prince Hotel Limited 及九龍倉酒店管理有限公司，分別為馬哥孛羅香港酒店、港威酒店及太子酒店的擁有人及經營者；及帝京酒店管理有限公司、Leverson Limited及帝都酒店管理有限公司，分別為帝京酒店、帝景酒店及帝都酒店的經營者。

在違章通知書中，有關各方均承認違反上述條例，並承諾採取實質措施，以有效地提升其業務之競爭合規水平。當中較具規模的5家企業已承諾委任獨立合規顧問，該顧問將向他們提供意見及建議糾正措施，以減低他們日後從事類似反競爭行為的風險。其餘的兩家企業亦已承諾採取與其規模及業務情況相符之合規措施。