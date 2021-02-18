電訊業推出100個職位予畢業生　月薪可達3.8萬港元

新冠肺炎疫情肆虐多時，不少畢業生求職困難重重。香港青年協會推出「資訊及通訊科技人才培訓計劃」，於電訊業創造100個為期12個月的全職初級職位，包括軟件程式編寫員、助理工程師、銷售和市場推廣人員等，月薪介乎1.1萬至3.8萬港元。計劃現正接受報名。

香港青年協會受商務及經濟發展局委託，推出「資訊及通訊科技人才培訓計劃」。計劃有11間本地電訊公司參與，提供共100個職位空缺，為期12個月。參與公司包括香港寬頻有限公司、香港華為國際有限公司、數碼通電訊集團有限公司等。職位空缺包括軟件程式編寫員、助理工程師、平面設計師、數據分析師、顧客服務、銷售和市場推廣人員等，月薪介乎1.1萬至3.8萬港元。

「計劃」將為僱主提供每月薪酬資助，每位沒有工作經驗的新畢業生或準畢業生，資助額為5,610元，而擁有不多於5年工作經驗的青年，資助額為1萬港元，以12個月為上限。應聘者須年滿18歲、持有香港身份證，並取得專上或大專院校的認可證書、文憑或學位，以及累積不多於5年的工作經驗，或是準畢業生。

香港青年協會督導主任鄺穎琦表示，經濟下行對青年就業影響尤其嚴重，他們工作經驗尚淺，人脈網絡不足，尋找工作並不容易。青協青年就業網絡為實習生提供職前及在職培訓，由社工跟進入職情況，並提供就業諮詢服務，協助他們在工作上有更穩定的發展，同時了解自己的職涯方向。疫情也加速香港數碼轉型，加上5G發展，相信社會對電訊人才的需求將提升。