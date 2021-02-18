前港腳卓耀國淋紅油收數　女友拍片紀錄同被捕

香港仔分區特遣隊為主動打擊與收數有關的刑事案件，於前晚(16日)到華富邨一帶進行巡邏及埋伏行動。至晚上8時許，警員發現兩名可疑男女進入屋邨範圍，並到一住宅單位門外淋紅油，當他們離開大廈時，埋伏的警員一擁而上，將2人截停調查，並在他們身上搜出寫有收數字眼的字條、1樽紅油及1樽膠水，警員遂以涉嫌「刑事毀壞」拘捕一名姓卓(26歲)男子及一名姓歐陽(18歲)女子，2人為情侶關係，分別報稱無業及美甲師。

西區警區總督察(刑事調查)何恩傑表示，相信兩名被捕人士於今年1月至2月期間，涉及全港多區16宗與收數有關的刑毀案件，手法均為淋紅油。受害人透過非正式放數人取得貸款，當無力償還後，放數人便聘請人士向他們進行滋擾，每次行動可得數百元收入。2人正被扣留調查，警方稍後會落案暫控相關罪名，案件將於明日(19日)早上在東區裁判法院提堂。

消息指，被捕男子為前港腳卓耀國，為港足甲組球隊黃大仙現役球員，於去年11月參與兩場本地足球比賽，常有欠債傳聞，球壇上更有「壞孩子」稱號。案發時，他疑在華富邨華景樓3樓一單位外淋紅油，其女友則疑在6樓拍攝影片。

此外，據悉於前年6月，卓到旺角一間髮型屋理髮時，疑因金錢問題與人發生爭執，他無奈自行報警求助，警員到場調查後，揭發卓因欠交政府款項被通緝，遂將其拘捕，該宗案件翌月在西九龍裁判法院提堂。