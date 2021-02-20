美眾院提案譴責中港政府侵人權　籲制裁相關人士

美國眾議院外交委員會主席Gregory Meeks與5名跨黨派議員提出決議案，譴責中國與香港政府持續侵犯港人自由及權利，呼籲美國聯合盟友為受迫害港人提供保護，並持續制裁相關人士。

決議案列出多項針對中國及香港政府的指控，包括去年通過並實施《港區國安法》，或違反香港《基本法》；對12名偷渡越境的港人判處有期徒刑，並威脅吊銷該案2名代理律師執照；取消多名民主派人士立法會參選資格；以涉嫌違反國安法為由起訴並通緝6名海外港人；對參與反修例風波人士判刑；拘捕逾50名民主派人士。

決議案重申美國眾議院對港人的支持，鼓勵美國總統、國務卿及財政部長與盟國合作，對香港形勢作出回應，包括為港人提供保護，支持有意在國際法庭上指控中國政府違反「中英聯合聲明」的人士。決議案呼籲行政部門持續制裁中港官員，鼓勵盟國督促聯合國關注香港人權情況並進行報告。

眾議院外委會預計下周四（25日）審議決議案，相信能夠順利通過，不過此類決議案僅表達國會立場，對政府無約束力。決議案提出人包括外委會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul）、共和黨議員查伯特（Steve Chabot）、民主黨籍眾議員馬利諾夫斯基（Tom Malinowski）等人。