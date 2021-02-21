議員狠斥政府封區做騷擾民　懶理深水埗長年衞生惡劣

東網早前踢爆多個受限「指定區域」衞生情況惡劣，垃圾堆積、污水處處。有政黨今日(21日)就深水埗受封區域於新年前後的衞生情況舉行記者會，有區議員直斥政府「封區」當「做Show」，區內衞生問題一直未有解決，質疑是「做完show就闊佬懶理」，促請食物環境衞生署增聘人手，處理該區嚴峻的衞生問題。

深水埗於農曆新年前兩度被劃成「指定區域」，當區區議員鄒穎恒表示，措施除了擾民外，亦未有相對措施跟進當區衞生情況，達到切斷病毒傳播鏈的目的，當區衞生依然惡劣，除了成為播毒溫床外，亦再次證明政府防疫措施錯漏百出。

鄒引述食環署表示，現時深水埗區共約有660名清潔工人負責清潔街道，日更約400人，夜更則約200人，其中人流較多的南昌中、西、北3區獲分配的人手最多，約有80人，即平均每區26.6名清潔工。她對此強調，現時清潔工人人手明顯不足夠，促請當局增聘人手，改善區內衞生問題，否則「封幾多次區、做幾多次檢測都冇意義」。

深水埗衞生環境惡劣，東網記者早前曾到該區視察，發現北河街街市附近，位於桂林街和基隆街交界的多幢舊樓，其大廈簷篷堆滿垃圾，當中包括大量使用過的廁紙、汽水罐及膠樽等，甚至有人將已殘破的單車和旅行箱隨意棄置在簷篷，亦有人將一袋袋垃圾棄於該處，猶如垃圾房。