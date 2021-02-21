城大研究防疫措施發現　社交距離比停課更有效控制疫情

全球爆發新冠肺炎疫情，各地都採取不同的方式控制疫情，本港亦以實施社交距離措施、停止面授課堂等應對。但香港城市大學的研究發現，參考美國紐約市的疫情數據，發現停課對控制疫情的效用，並不如實施社交距離措施顯著，而採取停課時的感染後死亡個案比率，只比不作任何措施少4%。

城大數據科學學院副教授張清鵬有關參與的研究，以嶄新數學模型，檢視紐約市於去年1至12月期間採用各種非藥物的干預方法，以減少在不同年齡群組和地區感染和死亡個案的成效。

研究針對的5種非藥物干預方法，包括不作任何干預措施、停課、全民實施社交距離、在64歲及以上長者實施社交距離，以及全面封城等應變措施。研究結果顯示，紐約市採取的控制疫情措施，去年底有效令感染人數減少72%，死亡個案則減少76%。

研究顯示，在各種非藥物干預方法中，固然以全面封城，感染個案比率最低。但在另外4種措施下，實施社交距離則是最有效控制疫情，包括減少乘搭公共交通時的接觸、禁止公眾聚集等。實施社交距離有效令社會上的感染及死亡個案分別減少47%及51%，而長者的感染及死亡個案同樣降低47%。

張認為，此研究以城市為對象，結果將有助全球其他城市，可根據其年齡和地區分佈組合參與如何控制疫情。有關研究報告已於美國物理聯合會出版的期刊《混沌》發表。