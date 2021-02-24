預算案：假難民持續滯港耗公帑　法律開支料增1.38億港元

本港經濟預計持續下行，民間處於水深火熱之際，港府仍要斥資巨款處理為治安毒瘤問題，勢令本港財政壓力「百上加斤」。保安局副局長區志光早前估計，新一年處理免遣返聲請的開支會進一步增加，而局方預料新一年度的有關為免遣返聲請人士提供公費法律支援及其他運作開支，較去年度的修訂預算增加1.38億港元。有關預算佔該項目（出入境管制）總開支超過62%。

保安局在新一年度財政預算案的開支預算中，料2020/21年度的出入境管制的財政撥款達3.59億港元，當中開支有所增長，涉及為免遣返聲請人提供公費法律支援、監督統一審核機制的運作和全面檢討處理免遣返聲請的策略、監督為免遣返聲請人提供公費法律支援試驗計劃的運作，以及向立法會提交《2020 年入境(修訂)條例草案》，以改善免遣返聲請的審核程序，並引入措施加強在執法、遣送和羈留方面的工作等。

局方又指，在2021/22年度預料由當值律師服務運作的「法律支援免遣返聲請計劃」預算開支約為9,887萬港元，較上一年度的6,700萬港元，多出3,187萬港元，上升接近一半開支。

至於入境處亦預計2021年提出的免遣返聲請個案數目達1,800宗，較去年實際接到1,177宗，增幅超過50%。入境處解釋，去年開展和處理的審理聲請工作被中斷，由於兩家公費法律支援機構在新冠肺炎疫情期間實施特別上班安排，只提供有限度的公費法律支援。另外，自去年9月起，每月接獲的新聲請個案有所增加，假設上升趨勢持續，今年接獲的新聲請個案數目預計會有所增加。

假難民利用免遣返聲請機制留港打黑工及犯案，影響本港治安之餘，更濫用政府公帑所提供的福利，2014年至15年度的5.4億港元，激增至2019至20年度的12.6億港元，短短6年已枉花近60億港元。