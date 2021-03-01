8.18非法集結案今續審　黎智英由囚車押抵法院應訊

前年8.18反修例「流水式集會」未經批准集結案中，因涉及《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士被檢控，除區諾軒及梁耀忠外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪，案件今早(1日)在西九龍法院續審。早上9時許，黎智英由囚車押抵法院應訊。

時任東區警區助理警民關係主任張嘉敏上周五(2月26日)出庭作供，稱當日她負責在維園與民陣聯絡，並曾與民陣代表陳皓桓討論集會安排，及提醒警方已拒絕遊行申請。下午2時許，她見到黎智英等人進入維園，陳皓桓等未幾上台發言。至下午近3時，張得悉維園足球場快要爆滿，於是聯絡陳皓桓，要陳呼籲群眾使用中央草坪，及可以從港鐵天后或銅鑼灣站離開。

時任北角分區助理指揮官（行動）陳禮文則作供稱，隨後見到黎智英等人手持橫額，往維園17號閘口方向步去。陳則在台上說:「維園走唔到，就喺灣仔走；灣仔走唔到，就喺金鐘走；金鐘走唔到，就喺中環走。好唔好？」在場人士紛紛和應，與此同時，愈多愈人離開維園，部分人佔據高士威道行車路。

張見狀再先後2次找陳皓桓，建議陳呼籲離開集會的人士，利用港鐵天后或銅鑼灣站離開，及不要行出馬路。陳聽後均沒有答應會配合。張形容當時集會人士情緒高漲，不斷叫口號，又強調當日沒有人向她提出人群管理上出現困難，而中央草坪當時尚未爆滿。

控方指控當日在獲發出不反對通知書的維園集會後，各被告拉着橫額帶頭離開維園，展開警方及遊行上訴委員會已明確反對的遊行。他們沿怡和街、軒尼詩道前行，沿途有叫口號。個多小時後，他們抵達遮打道行人專用區，黎智英等人放下橫額，李卓人才表示這是流水式集會的終點，呼籲市民離開。

目前受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭，他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。